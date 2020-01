Basket, colpo di mercato della Gevi Napoli: arriva Iannuzzi

Nuovo colpo di mercato per la Gevi Napoli Basket. Il club del presidente Grassi ha infatti ingaggiato Antonio Iannuzzi, centro classe 1991 di 208 cm, proveniente dall’Happy Casa Brindisi, squadra che milita in Serie A.

Nella scorsa stagione ha vestito la canotta della Openjobmetis Varese, squadra che si è aggiunta alle precedenti esperienze in Serie A a Capo d’Orlando (2016/17) e Torino (2017/18). In Sicilia ha vissuto una stagione da grande protagonista: alla sua prima esperienza nella massima serie, ha infatti conquistato lo storico accesso ai playoff scudetto con l’Orlandina, facendo registrare cifre importanti da 8.5 punti e 4.2 rimbalzi di media in 21 minuti di utilizzo.

Approda a Brindisi prima nel febbraio 2018, facendo registrare 6 punti e 3.5 rimbalzi tirando con il 54% da 2 e il 63% ai tiri liberi in 16 minuti di utilizzo medio a partita, per poi ritornare nella scorsa estate. Nel 2018 ha esordito in nazionale maggiore durante le qualificazioni al mondiale 2019.