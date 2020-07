Sport napoletano in lutto: addio al Maestro Antonio D'Alessandro

Grave lutto nel mondo dello sport napoletano. Si è spento il Maestro Antonio D'Alessandro, che nella storica palestra Fulgor nel cuore di Napoli ha allevato per anni generazioni e generazioni di boxeur partenopei, tra cui il grandissimo Patrizio Oliva.

E' stato proprio il leggendario pugile napoletano ed ex campione olimpico a voler ricordare il Maestro D'Alessandro con un commosso messaggio sui social: "Oggi sono molto triste, il mio Maestro, il prof.Antonio D'Alessandro, per me un padre, ha lasciato questa vita. Sono cresciuto con lui alla Fulgor. Avevo 8 anni, insieme agli altri maestri Silvestri e Flauto, mi ha insegnato tutto quello che conosco della tecnica della boxe. E' stato profeta dei miei risultati, mi diceva sempre: 'Patri', tu diventerai campione olimpico, campione del mondo ed un grande maestro'. E' stato al mio angolo per tutta la carriera. Prof. oggi mi hai dato un pugno da k.o. r.i.p.".