Calciomercato, il Napoli ha bloccato Amrabat: colpo a giugno

Il ventitreenne mediano Amrabat del Verona è una delle sorprese positive di questa stagione calcistica. Il Napoli, che ha necessità di rinforzare il centrocampo, avrebbe già opzionato il calciatore per il prossimo mercato estivo. Il Verona lo ha prelevato in prestito dal Brugge, con un diritto di riscatto che ammonta a 3,5 milioni di euro. E, secondo quanto riportato da Sky Sport, in queste ore la dirigenza azzurra ha superato la concorrenza dell'Inter presentando un'offerta da 15 milioni circa.

Amrabat non potrà, però, trasferirsi nella sessione di gennaio, perché in questa stagione ha già giocato con due squadre. Prima di essere preso in prestito, infatti, il mediano marocchino aveva giocato una sola partita con il Brugge. L'affare sarebbe stato congelato e potrebbe risolversi positivamente in estate.