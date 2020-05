Sport, da mercoledì al via gli allenamenti per atletica e nuoto

Piscina Scandone e Stadio San Paolo: sono questi i primi luoghi pubblici in cui si svolgeranno attività fisiche post lockdown, aperte al pubblico. Lo ha annunciato l'assessore comunale competente, Ciro Borriello. Stadio San Paolo e piscina Scandone, entrambi a Fuorigrotta, saranno i primi due impianti a riaprire, da mercoledì prossimo. Il Comune ha anticipato di una settimana la riapertura prevista a giugno.

Vi si alleneranno 16 nuotatori e alcuni atleti, anche di caratura nazionale per quanto riguarda l'atletica leggera, disciplina per la quale, però, si attende ancora l'ok della Regione, atteso domani. "Le federazioni ci aiuteranno con i dispositivi necessari a far stare in sicurezza i lavoratori. Speriamo che presto gli atleti di base possano tornare ad allenarsi normalemente, anche quelli che praticano sport di contatto", conclude Borriello.