Giornalismo italiano in lutto: è morto Aldo Biscardi. Studiò ed iniziò la sua carriera a Napoli

Il giornalismo e lo sport italiano piangono la scomparsa di un grande personaggio. Se n'è andato quest'oggi a Roma Aldo Biscardi, storico volto del calcio in tv.

Aveva 87 anni ed era ricoverato da qualche settimana al Policlinico Gemelli.

Nativo di Larino in provincia di Campobasso, Biscardi aveva un forte legame con Napoli. Nel capoluogo campano studiò, laureandosi in Giurisprudenza all'Università Federico II ed iniziò la sua carriera da giornalista come collaboratore de Il Mattino nel 1952.

Nel 1980, su Rai Tre, lancia la trasmissione "Il Processo del Lunedì", che diventerà un cult per tutti gli appassionati di calcio italiani. Celebre la sua battaglia portata avanti per anni a favore della moviola in campo.