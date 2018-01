Qualiano, album delle figurine degli sportivi della città: vicini di casa, amici o compagni di banco

“Nello sport se non ti comporti bene vieni espulso. Provate ad immaginare se questa mentalità dal campo la portassimo anche nella strada. Se vuoi vincere, ma non lo fai con le regole, vieni cacciato fuori. Che vantaggio sarebbe se i nostri giovani crescessero con questa mentalità e mi piace immaginare un futuro in cui i nostri ragazzi fanno il passaggio dal campo di calcetto alla vita: giocano, vogliono arrivare primi, vogliono diventare campioni, ma seguendo delle regole che renderanno migliori loro, ma anche la società nella quale si troveranno.” Lo ha detto nel suo intervento don Francesco Martino, della Parrocchia SS Immacolata, presente in Sala consiliare come componente dello staff della scuola calcio dell’Oratorio dell’omonima chiesta. In una gremita Sala consiliare del Comune di Qualiano, ieri sera si è tenuta la presentazione e consegna degli album delle figurine degli sportivi di Qualiano.

L’iniziativa tesa a celebrare l’impegno e lo sport locale, ha visto la presenza degli amministratori a partire dal sindaco Ludovico De Luca, l’assessore allo Sport, Alessia Fioretto, il vicesindaco Antonio Castaldo, gli assessori Valentina Biancaccio e Salvatore Napolano ed i consiglieri Umberto D’Ambrosio e Salvatore Apostoli. Quest’ultimo in particolare, ha seguito passo passo, tutti i dettagli, per concretizzare l’iniziativa a costo zero per l’Amministratore, le società sportive coinvolte ed i giovani atleti al di sotto dei 13 anni che hanno avuto gratis l’album. A loro tocca il compito di completarlo con le figurine, che troveranno in edicola in bustine contenenti 5 figurine, al costo di 70 centesimi. Tra le figurine la numero 1 è dedicata al sindaco De Luca, ma anche don Francesco ha la sua così come tanti giovani ragazzi, che frequentano le otto associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa: ASD Città di Qualiano, Baila Conmigo, Oratorio SS Immacolata, ASD Città di Giugliano, Centro Minibasket Audax Qualiano, ASD Procalcio Carpi Qualiano, ASD Borbonica Plympic Qualiano, Cuore Rangers ASD.

L’Album contiene già il numero ed il nome del figlio dell’amico, del compagno di banco, del nipote o della sorella del vicino di casa, tutti perfetti sconosciuti, ma famosi per la città di Qualiano, che ha voluto celebrare il loro impegno sportivo che tende a portare in alto i valori dello sport, dell’amicizia, ma anche della sana competizione senza ingaggi milionari, ma solo in risposta ad una vera passione sportiva. E, mentre è già partita la caccia alle 579 figurine per completare l’Album dello Sport di Qualiano, per la stagione 2017/18, gli organizzatori stanno già lavorando alla prossima edizione, che sarà ancora più ricca di partecipanti.