Dall'Eccellenza napoletana ai campioni d'Algeria: la storia di Adem

Adem Redjehimi, promettente attaccante classe 1996, di proprietà dell'AfroNapoli United, formazione napoletana iscritta al campionato di Eccellenza, torna in Algeria firmando per la squadra campione del suo paese, l'USM Algeri. Un salto di qualità notevole per il giovane, che potrà mettersi in mostra nel massimo campionato, e che sogna di indossare la maglia della sua Nazionale, laureatasi da poco campione d'Africa. "Siamo consapevoli che veniamo entrambi da due sponde dello stesso mare": comincia così il saluto di Rosario Dello Iacovo. "Adem torna a casa e lo abbraccio, mi scrive che è contento e che farà di tutto per indossare la maglia dell'Algeria campione d'Africa. In bocca al lupo a te, ragazzo del Mediterraneo".

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!