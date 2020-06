L'Afragolese torna in Serie D dopo 28 anni: la soddisfazione del sindaco Grillo

L'Afragolese dopo 28 anni torna in serie D. L'ufficialità è arrivata dopo la decisione della FIGC di prendere atto della classifica maturata al momento della sospensione per l'epidemia. La classifica, infatti, vedeva i rossoblu primi con sette punti sulla Puteolana e 11 sulla Frattese. Agli uomini del Presidente Raffaele Niutta un giusto riconoscimento per un traguardo che già si prefigurava per l' ottimo campionato disputato fino alla sosta forzata.

"Lavoriamo per sempre più ambiziosi traguardi"

Soddisfazione per il prestigioso riconoscimento è stata espressa dal Sindaco Claudio Grillo e dall' assessore allo sport Cristina Acri. "La promozione dell'Afragolese è il giusto riconoscimento al lavoro ed all'impegno messo in campo dai giocatori e dalla dirigenza con in capo il presidente Niutta. A tutti -gli auguri dell' Amministrazione Comunale e la riconfermata disponibilità a lavorare sinergicamente per duraturi e sempre più ambiziosi traguardi".

Questo il commento comparso sulla pagina della compagine afragolese subito dopo l'ufficialità: "L'abbiamo sognata, inseguita, sfiorata. Adesso finalmente è realtà, perchè l'abbiamo meritata sul campo dimostrando a tutti la nostra forza. Ora lo possiamo urlare al mondo intero, dopo 28 anni SIAMO IN SERIE D!!!!!!!!!".