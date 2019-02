Una splendida Acquachiara supera 7-6 in trasferta la Roma Vis Nova

Spesso nello sport si dice che la forza di un gruppo si misura quando quest'ultimo deve affrontare un momento di difficoltà. Nel giorno in cui era priva sia di Ivano che di Mauro Occhiello per squalifica e di un elemento cardine come Luca Pasca, costretto ai box dalla frattura del dito della mano destra, situazione a cui andava a sommarsi la non perfetta condizione fisica di alcuni dei tredici giocatori iscritti a referto la Carpisa Yamamay Acquachiara firma un autentico capolavoro. Il sodalizio napoletano espugna la vasca di Monterotondo 7-6, infligge la prima sconfitta stagionale interna alla quotata Roma Vis Nova che aveva sempre vinto nelle cinque uscite davanti al pubblico amico ed incamera tre punti pesantissimi che le consentono di portare a dieci le lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Esemplare la prova dei partenopei che approcciano il match nel migliore dei modi limitando il pericoloso attacco avversario grazie ad una straordinaria prova difensiva, all’interno della quale si esalta il solito Rossa, dettano sempre il ritmo della contesa e piazzano l'allungo decisivo nel finale. Ulteriore prova della maturità del gruppo biancoazzurro, il roster dall'età media più bassa del torneo, la capacità di operare il break che suggella il successo nel quarto conclusivo grazie alle reti messe a segno da Briganti e Manuel Occhiello, glaciale nel freddare Bonito in controfuga uno contro zero dopo aver rubato il pallone nelle retrovie. La marcatura finale di Vitola serve solo a dimezzare lo svantaggio per i padroni di casa, penalizzati dal deficitario tre su undici messo a referto nelle situazioni con l’uomo in più. In una prestazione collettiva eccellente nella quale ognuno dei giocatori entrato in acqua tira fuori qualcosa in più rispetto all’ordinario per compensare le assenze merita una citazione speciale Daniele De Gregorio, emblema del peso specifico dei giovani nel progetto acquachiarino. Il classe 2002, dopo la rete che ha chiuso i conti nella sfida contro la Tgroup Arechi, mette a referto una nuova eccellente prestazione impreziosita dalla gemma del 4-2, realizzata con una deliziosa parabola dopo un tempestivo taglio al centro; altrettanto bella ed importante la realizzazione di Iula per il 3-2 sul finire del primo periodo con una bomba dalla distanza che termina la sua corsa all’angolino. Incoraggiante pensare che i margini di miglioramento che il sette acquachiarino siano ancora notevoli, basti pensare alle percentuali in superiorità numerica e alla lucidità nelle scelte offensive che in alcune occasioni non è ideale. La settimana di sosta consentirà ora di ricaricare le pile per ripresentarsi tirati a lucido alla ripresa dell’attività il prossimo nove marzo a Crotone, primo di due scontri diretti che potrebbero ipotecare la conquista della tanto agognata salvezza, traguardo che dovrebbe risultare alla portata se la squadra continuerà ad esibire la fame agonistica, la costante voglia di migliorarsi e l’organizzazione tattica eccellente ammirate nella maggiore parte delle prime undici uscite.



