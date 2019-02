Pallanuoto, vittoria dell'Acquachiara nel derby contro l'Arechi

Spesso le favole più belle riservano il meglio al momento della conclusione e anche nella partita che ci accingiamo ad esaminare questa massima trova piena attuazione. Nella Carpisa Yamamay Acquachiara dei giovani brilla la stella del più piccolo della rosa. Nel momento più caldo della contesa contro la Tgroup Arechi, scontro diretto che metteva in palio punti fondamentali per la lotta salvezza, Daniele De Gregorio riceve palla e batte imparabilmente in diagonale Noviello per il 9-7, rete che mette il sigillo sulla partita ed evita ai padroni di casa di vivere un travagliato finale punto a punto.

La compagine biancoazzurra si aggiudica un successo di quelli che valgono doppio e porta così a sette le lunghezze di vantaggio sulla zona playout, margine che sicuramente le permette di affrontare con maggiore serenità la difficile trasferta di sabato prossimo a Monterotondo contro la Roma Vis Nova, ultimo atto del girone d’andata. I partenopei approcciano la contesa nel migliore dei modi e, ad eccezione del provvisorio 1-2, conducono sempre nel punteggio sia quando nella prima parte si assiste ad una girandola di reti che nella seconda quando l'importanza della posta in palio rende il pallone molto più pesante e le due squadre trovano il gol solo in tre occasioni.

Ad indirizzare il confronto sui binari favorevoli alla squadra di Mauro Occhiello la capacità di tenere alta la concentrazione nel corso dei trentadue minuti, la maggior efficacia in fase difensiva, otto opportunità annullate agli avversari sulle dieci avute con l'uomo in più, e la maggior compattezza di squadra dimostrata nei momenti chiave. Il tecnico partenopeo non si fermerà tuttavia alla lecita soddisfazione per il successo ma lavorerà già a partire da domani per far sì che i suoi ragazzi possano migliorare nella fase di finalizzazione dell’azione, a partire da una migliore percentuale di trasformazione dell’uomo in più, fondamentale nel quale la squadra commette ancora un eccessivo numero di errori come dimostra il deficitario uno su dieci messo a referto ieri.

Sugli scudi il solito eccellente Manuel Rossa che nelle fasi decisive dice sistematicamente no alle avanzate salernitane chiudendo la porta a doppia mandata. Lorenzo Briganti si conferma la principale bocca da fuoco dei suoi mettendo a referto altre tre marcature che gli consentono di salire a quota ventidue in classifica marcatori, a quattro lunghezze dal leader Goreta. Esaltato dal duello contro una leggenda del calibro di Bencivenga, doppietta da leone dell’area piccola per il numero quattro in calottina scura, Julien Lanfranco realizza una bella doppietta nella quale brilla la bellissima rete dal centro che apre le ostilità e non lesina energie per fornire il suo prezioso apporto alla causa anche in fase difensiva. Capitan Tozzi realizza un bel gol in entrata ma mette la sua firma in calce al successo nel finale quando insieme al suo numero uno erige un muro a protezione della propria porta per difendere il fondamentale risultato.