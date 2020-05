Tassa servizio Covid di 4 euro, Sasi Visone: "Scorretto chi la applica"

"Le cose stanno andando bene, la gente sta rispondendo in maniera positiva da quando abbiamo riaperto. Tranne rari casi di persone che ancora devono fare proprie le regole nuove e accettare di fare appuntamento prima, si sono tutti adeguati", spiega a NapoliToday Sasi Visone, proprietario di Hairstudio 76 nei Quartieri Spagnoli, dopo quasi una settimana dalla riapertura del suo negozio nella fase 2 dell'emergenza Covid-19.

In merito all'aumento di quattro euro che alcuni negozi starebbero applicando a Napoli, giustificandolo come "tassa servizio Covid", Visone spiega: "Noi non abbiamo aumentato il servizio clienti, l'aumento di prezzo di 4 euro in più per il servizio Covid di cui si sta parlando in giro non ci riguarda. Chi vuole comportarsi così dovrebbe avvisare prima la clientela per una questione di correttezza. L'unica variazione che abbiamo inserito noi è il kit monouso che comprende camice monouso, guanti, due asciugamani e la mantellina e lo facciamo pagare 2 euro a parte, ma nel nostro prezziario una piega costa 7 euro".