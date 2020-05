Biblioteca Nazionale: come si consulteranno i libri nella Fase 2

Dal 18 maggio riprenderanno i principali servizi al pubblico della Biblioteca Nazionale di Napoli.

La ripartenza sarà graduale e avverrà con modalità semplificate e un potenziamento delle procedure da remoto: “ Sarà una biblioteca più agile e più connessa - spiega infatti il direttore, Gabriele Capone - stiamo lavorando al completamento delle misure di sicurezza anti Covid-19 e ciò comporta una diversa organizzazione delle procedure. Per evitare ulteriori disagi al pubblico procederemo con una riapertura graduale attivando i servizi in progress, a fasi successive, man mano che saranno attivati i dispositivi per la salvaguardia delle salute”.

Collegandosi al sito web www.bnnonline.it sarà possibile accedere alle sezioni:

Prestito

iscrizioni al servizio Prestito e Rinnovo

Prenotazione dei libri e altri documenti da richiedere in prestito

Ritiro dei libri su prenotazione oppure su invio al proprio domicilio (spese a carico dell’utente)

Fine prestito e Consegna del volumi su prenotazione

I volumi consultati in prestito, dopo la restituzione saranno “messi in quarantena” per 10 giorni, prima di tornare nel circuido, in modo da garantire il servizio in massima sicurezza, spiega una nota dell'ente

Riproduzione documenti

con richiesta da effettuarsi on-line

Informazioni ed assistenza

Informazioni bibliografiche, per consulenza sugli strumenti di consultazione bibliografica, banche dati e cataloghi specialistici (bn-na.infobibliografiche@beniculturali.it)

Chiedi al bibliotecario, per assistenza on-line su quesiti di consultazione bibliografica in video conferenza (bn-na.reference@beniculturali.it)

Cataloghi

Per la ricerca nei cataloghi on-line della Biblioteca Nazionale di Napoli; nel catalogo collettivo delle biblioteche che partecipano aderenti al polo SBN napoletano; nel catalogo collettivo delle biblioteche italiane che partecipano al Servizio Bibliotecario Nazionale banche dati

Biblioteca digitale

con percorsi di consultazione di manoscritti e testi rari

Fermo restando che, per ora, non si accede di persona e liberamente in biblioteca, tutte le modifiche e le istruzioni per l'accesso ai servizi saranno comunicate dall'Ente di volta in volta attraverso i propri canali