Zoo di Napoli: una storia d'amore e di solidarietà

Ogni giorno sui social dello Zoo di Napoli (facebook e instagram Lo Zoo di Napoli) è possibile visitare virtualmente il parco e seguire l'attività di veterinari, keeper e personale scientifico mentre si prendono cura degli animali: un inedito e interessantissimo punto di vista.

E’ inoltre on-line da ieri il video racconto degli ultimi sette anni, che mostra come era la struttura e come è diventata a partire dal 2013, con l’attuale gestione: una storia d’amore e sacrifici, testimoniata dall’ultima battaglia in corso contro le difficoltà determinate dall'epidemia di CoVid-19. In questi giorni, infatti, l'attività di cura degli animali - dal nutrimento alle terapie mediche, dal training alla ricerca alla manutenzione - non si è fermata e non si fermerà. Chi vorrà, può aiutare la struttura attraverso una donazione, anche piccola (coordinate IBAN: IT12Q0502303400010570014990, BENEFICIARO: Lo Zoo di Napoli, CAUSALE: Donazione Zoo di Napoli – Sostegno emergenza COVID-19), oppure acquistando i biglietti "senza data" (sito internet www.lozoodinapoli, al link http://bit.ly/sostienilozoo), per essere tra i primi a tornare non appena il parco riaprirà.

E non mancheranno le novità: è nato da poco, infatti, un delizioso "Bambi" pomellato.

