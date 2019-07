Sai qual è il vino giusto in cui mettere la percoca?

Il vino con la percoca a Napoli è dintorni è una tradizione, con regole precise. Innanzitutto bisogna scegliere obbligatoriamente una "percoca col pizzo", cioè quella varietà detta così per via del suo pizzo molto accentuato.

Originaria dell'area flegrea, la percoca con il pizzo si distingue anche per i frutti medio-grandi, il colore giallo paglierino, la polpa dolce e compatta e la maturazione molto tardiva che, in condizioni climatiche standard, avviene tra settembre e ottobre.

Ma qual è il vino giusto in cui immergere le percoche con il pizzo per assaporarle al meglio?

"Quando con le percoche ci fai l'aperitivo si usa l'Aspinio d'Aversa (spumante brut), aggiungendo qualche fogliolina di menta per dare ulteriore freschezza - rivela Enzo Falco, sommelier e grande esperto di prodotti tipici della nostra regione - a fine pasto, invece, si usa il vino rosso, per me Falerno del Massico, e lì c'è la bellezza di quell'unghia di rosso che si confonde con il giallo oro del bordo della percoca, quando la alzi dal bicchiere per mangiarla".

Insomma una delizia per gli occhi oltre che per il palato