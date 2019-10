I vini eroici: cosa sono e dove assaggiarli

Saranno i vini eroici i protagonisti della II edizione di “No Limits wine diving”, che si terrà nei Campi Flegrei - con base nel Castello di Arco Felicie - dal 25 al 27 ottobre prossimi, nell’ambito della quinta rassegna di “Villaggio Letterario”, la manifestazione dedicata allo scopritore del parco archeologico sommerso di Baia, Raimondo Bucher finalizzata alla (ri)scoperta della terra del mito che, da sempre, è anche terra di eccellenti vini e buona cucina.

Cosa sono i vini eroici Napoli e la Campania, in particolare, sono terra di plurimedagliati vini eroici: si tratta di vini che derivano da vigneti coltivati in zone impervie, in cui altitudine, terreno, clima e mare giocano un ruolo fondamentale. Spesso raggiungibili solo a piedi, a dorso di mulo o grazie a piccoli impianti a cremagliera, li vigneti "eroici" proprio per l’unione dei fattori climatici e produttivi donano vini superlativi, particolarmente ricercati perché prodotti quasi sempre in quantità ridotta.

Gli eventi Per chi vuole conoscere e assaporare i vini eroici, compresi quelli che hanno vinto il XXVII concorso Mondial Vins Extremes 2019, l'appuntamento è nel suggestivo Castello di Arco Felice, che si trasformerà per l’occasione in vero tempio del vino ospitando seminari, convegni, tavole rotonde e degustazioni (il programma completo sul sito).

Il taglio del nastro venerdì 25, alle 16.00, con i saluti istituzionali del Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e dell’assessore alla cultura Maria Teresa Moccia di Fraia. Ricchissimo il programma della kermesse, presentato dal presidente dell' Associazione Villaggio Letterario Anna Russolillo, con il giornalista Luciano Pignataro, il delegato AIS Napoli Massimo Florio, dalla delegata dell'Associazione Donne del Vino Fosca Tortorelli, Enzo Maione del Centro Sub Campi Flegrei, nel corso di un dibattito moderato da Gianni Ambrosino, direttore editoriale del Vg21.

In calendario escursioni, tour e visite guidate, incontri e seminari, snorkeling e diving e tante degustazioni