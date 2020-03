Pizza al Coronavirus: il video di Canal + scatena il contagio delle polemiche anche a Napoli

Durante una trasmissione satirica dell'emittente francese a pagamento Canal + è andato in onda un breve video in francese dal significato inequivocabile: siamo noi italiani a spargere il coronavirus.

Il filmato, che in Italia è stato rilanciato dalla pagina Fb ufficiale di Giorgia Meloni con il commento "Video "satirico" disgustoso",mostra un pizzaiolo macilento e febbricitante che tossisce e alla fine sputa (!) sul prodotto alimentare più noto nel mondo dell'Italia in generale e di Napoli in particole: la pizza.

Dopo la messa in onda le polemiche non si sono fatte attendere e in un lampo hanno inondato pagine web e social.

Sulla questione sono intervenuti semplici cittadini, politici di ogni livello e appartenenza e autorità.

Alfonso Pecoraro Scanio, ex Ministro delle politiche agricole e promotore del riconoscimento dell’arte del pizzaiuolo napoletano Patrimonio Unesco è sconcertato da quanto trasmesso da Canal+ emittente francese.

"È un attacco ignobile e immorale, non credevo che l'apprezzamento dei francesi e del Presidente in persona, dopo il riconoscimento dell’arte del pizzaiuolo napoletano Patrimonio Unesco, si tramutasse in un atteggiamento volgare in un momento di difficoltà, che ricordiamo, non è solo dell'Italia ma dell'Europa intera.

Ai tanti francesi amici dell' Italia che non hanno nulla a che vedere con questo gesto, ricordo che hanno uno strumento a disposizione : la possibilità di disdire l'abbonamento a Canal+, che è una rete privata di proprietà del Gruppo Vivendi".

"Esigiamo le scuse immediate della Francia per il vergognoso video trasmesso da Canal + in cui si ironizza in maniera volgare sull’igiene italiana e la salubrità della pizza napoletana - scrive in un comunicato, tra i primi nella nostra città, il consigliere regionale Armando Cesaro - igiene e cucina sono argomenti su cui noi italiani non prendiamo lezioni da nessuno, tantomeno dai francesi..., invierò oggi stesso una nota di protesta all’ambasciata francese a Roma e in copia al console francese di stanza a Napoli”, incalza Cesaro. “e contestualmente lo inviterò a mangiare una pizza, mio ospite, e a dare ai suoi connazionali una corretta informazione sulla nostra città, su nostro patrimonio enogastronomico e culinario e sulla nostra pulizia e accoglienza”.

Nel frattempo il ministro degli esteri Di Maio ha definito il video "di dubbio gusto e inaccettabile" e "profondamente irrispettoso" annunciando di aver attivato l'ambasciata italiana a Parigi.