Universiade: un francobollo dedicato all'evento

Universiadi: con la cerimonia di apertura ufficiale arriva anche il francobollo. Emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, fa parte della serie tematica “lo Sport” ed è espressamente dedicato alla 30ma Universiade estiva.

In quattrocentomila esemplari su fogli da quarantacinque esemplari, il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente su bozzetto a cura di Gaetano Ielluzzo. La vignetta riproduce in primo piano il logo dell’Universiade Estiva 2019, con uno scorcio del Golfo di Napoli e del Vesuvio sullo sfondo. Lo completa la leggenda “30a EDIZIONE” e la scritta “ITALIA” oltre che l’indicazione tariffaria “B zona 2 50 g” pari a 3,90 euro.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia Napoli.

Per l’occasione Poste Italiane ha realizzato anche un folder in formato A5 a tre ante con il francobollo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione al costo di 18€.