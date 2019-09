Dove si trova a Napoli la "Marina d' 'e llimone"

Fino agli inizi del 1900 nel Porto di Napoli c'era una zona riservata allo scarico degli agrumi provenienti dalla Sicilia.

L'arrivo dei carghi in città costituiva sempre una novità degna di attenzione: la banchina si affollava così di curiosi e commercianti che cercavano di aggiudicarsi la merce migliore. La zona dove attraccavano le navi da carico provenienti dalla Trinacria era soprannominata, appunto, "a Marina d' 'e llimone" e nei quartieri a ridosso del Porto di Napoli, oggi come allora, è molto diffusa la bestemmia - tra l'iroso e il giocoso, come spesso accade a Napoli - "mannaggia a Marina d' 'è llimone" che, con ogni probabilità, deve essere nata in relazione ai problemi di viabilità, anche pedonali, creati dall'afflusso di curiosi e carretti che assistevano alle operazioni di scarico degli agrumi siciliani.