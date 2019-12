O' Maciell: il senso della carnalità a Napoli

In via San Giovanni Maggiore Pignatelli 1/d, “la via del gusto e della qualità”, a due passi da Spaccanapoli, apre ’O Maciell, superbraceria pensata per consentire al folklore e alla migliore tradizione partenopea di esprimersi nella loro “carnalità”.

Il locale, originale nel nome come nella struttura, si presenta come la prima Steak House di Napoli e della Campania in cui vivere un’esperienza unica di “grill & cocktail”, con piatti di carne e cocktail declinati sempre e comunque nel segno della passionalità.

Ideato dall'imprenditore Eduardo Scarfiglieri, su design di Antonio Romano e Simona Genovese , 'O Maciell accogli gli ospiti con un meraviglioso ulivo benedicente e li introduce in un concept decisamente innovativo fatto di tatto e tentazione, sensualità e devozione, trionfo dei sensi e - anche - dei doppi sensi. Assaggiare per credere: per l'inaugurazione, il 5 dicembre, alle 19.00, degustazione gratuita