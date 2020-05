La start up napoletana di costumi da bagno sbarca su Netflix

Si chiama Lidia Iovino la giovanissima startupper di Torre Annunziata, ideatrice e fondatrice di "Duepezzi Beachwear". Il brand di costumi da bagno scelto dalla Cattleya per indossare il cast di “Summertime”, una serie italiana ispirata al romanzo di Federico Moccia “Tre Metri Sopra il Cielo” sbarcata su Netflix il 29 aprile. Nel corso degli otto episodi, tutti ambientati sulla Riviera romagnola, si potranno ammirare gli splendidi modelli ideati da Lidia indossati dalle attrici. L’intervista di NapoliToday alla founder di "Duepezzi Beachwear".

Lidia, come nasce “Duepezzi Beachwear”?

"Il marchio nasce due anni fa un pò come uno scherzo, ma in poco tempo è diventato un vero e proprio lavoro. Prima di fondare il brand avevo un altro impiego, oggi, invece, mi occupo della rivendita alle boutique in Italia e all’estero, gestisco la produzione di costumi da bagno, affidata a un laboratorio di sarte in collaborazione con una modellista, e assieme a lei assembro i modelli per le nuove stagioni. Ho un rapporto diretto con i fornitori sia di stoffe che di accessori, a partire dalle etichette fino alla confezione del bikini”.

Raccontaci qualcosa in più del tuo brand. Modelli, tessuti, linee..

“E' un brand femminile rivolto a ragazze tra i 20 e i 36 anni. I modelli sono di tendenza così come le fantasie. Per quanto riguarda i tessuti scelti, alcuni sono “strong” per chi non ha paura di osare o di sentirsi giudicata, altri un pò meno ma sempre con qualcosa di “particolare”. Ad esempio la collezione scelta da Cattleya era ispirata ai concerti più famosi del mondo, ed è per questo che i nomi dei bikini fanno riferimento proprio a questi: LOLLAPALOOZA, SUMMERFEST, ROCK IN RIO, TOMORROWLAND ecc.. Fantasie a contrasto, colori accessi, accostamenti di colori erano la prerogativa della collezione".

Da chi vengono ideati i modelli?

“L’idea nasce da me, ma insieme ad una modellista esperta realizziamo i cartamodelli che serviranno per produrre la collezione”.

Due aggettivi per descrivere “Duepezzi Beachwear”?

"Lovely&friendly".

Come nasce il sodalizio con Cattleya?

“Qualche mese fa mi è arrivata una loro email in cui mi comunicavano che a breve avrebbero iniziato le riprese di una serie Netflix ed avrebbero voluto far indossare alle attrici i miei modelli. Nella email chiarivano che avevano scelto “Duepezzi Beachwear” perché il suo mood era perfettamente in linea con la serie. La mia risposta è stata subito “sì””.

- Cosa ha colpito del tuo brand, secondo te?

“Sicuramente la particolarità. Sono costumi audaci sia nei modelli che nelle fantasie. I colori contrastanti e i disegni delle fantasie regalano un tocco di innovazione e di carattere”.

- Quali sono i canali di distribuzione del brand?

“Attualmente il marchio è presente in boutique sia in Italia che all’estero, e per la vendita diretta abbiamo un sito e-commerce”.

- Sogni nel cassetto?

“Avere negozi monomarca, chissà magari un giorno ci riuscirò!”

