In Galleria Umberto I Eva Henger, Eva Grimaldi, Justin Mattera, Sylvie Lubamba, Alessandro Bolide e tanti altri

Tante le star e supermodelle in Galleria Umberto I per il “RED CARPET DEL CUORE”, evento promosso dall'Associazione Sostenitori Ospedale Santobono Onlus per il finanziamento del progetto “Sogni d’oro, umanizzazione pittorica”, destinato al reparto di neurochirurgia e neuroncologia del polo pediatrico Santobono-Pausilipon.

Non si sono sottratti all'abbraccio dei fans, tra gli altri, una strepitosa Eva Henger, la frizzante Eva Grimaldi, il simpaticissimo Alessandro Bolide, l'ammiratissima Sylvie Lubamba in abito viola e décolleté plongeant, Justine Mattera elegantissima in bianco, il mentalista Luca Volpe, l'ambasciatrice del pubblico di Caterina Balivo Rossella Erra, il corteggiatissimo sosia di Bono Vox Roberto Minini e tantissimi altri volti noti di tv e teatro e stupende ragazze in abiti mozzafiato tra scollature vertiginose, trasparenze e spacchi.

Star in Galleria Umberto I (foto De Cristofaro NT) Non ci sono foto disponibili.

Durante l’evento consegnato il premio “Eccellenze del cuore”, realizzato per l'occasione dal Maestro Domenico Sepe, a napoletani che si sono particolarmente distinti in vari settori, tra cui il dott. Antonino Tramontano primario del Dipartimento di Chirurgia del Santobono che ha salvato tanti piccoli pazienti.

Ospitati da Kekafe’ Kenon, star e modelle hanno poi proseguito la serata al Salone Margherita, dove si sono svolti cena di gala e spettacolo con sfilata di moda e musica

