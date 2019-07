Spiagge: i 3 lidi più belli di Napoli dove viziarsi e divertirsi

Benessere, comfort, relax all'insegna di sole e mare: dove se non all'ombra del Vesuvio? Ecco le 3 migliori location per chi vuole stare in spiaggia viziandosi

Bagno Elena, via Posillipo n. 14

ai piedi di Posillipo, sulla spiaggia vulcanica tra gli storici palazzi Donn’Anna e Guercia, offre

pontile centrale su palafitte in legno adibito a solarium privèe (tariffa differenziata)

spiaggia per qualsiasi esigenze

spiaggetta a dimensione familiare, ideale per i bambini

due punti ristoro: il Beach bar e il Deck bar con piatti di assoluta tendenza anche gluten free.

La tariffa d’ingresso è completa di lettino o sdraio. Con un extra è possibile avere ombrellone (euro 7,00) e/o cabina (euro 10.00):

Ingresso singolo spiaggia euro 12,00

Ingresso singolo pontile euro 18,00

Pomeridiano (dalle ore 14,00 dal lunedì al venerdì): ingresso singolo spiaggia euro 7,00; ingresso singolo pontile euro 9,00

Labelon, Bacoli, via Spiaggia Romana 31-33 recentemente inaugurato, si estende su 28mila metri quadrati, tra giardini, aree coperte e solarium, due piscine e un fronte mare di oltre 200 metri lineari appositamente realizzato per offrire relax e benessere. Il Labelon ai clienti più esigenti offre eliporto privato, servizio di sea taxi da e per la barca, courtesy car da e per Napoli, tre suite - rigorosamente da prenotare - con giardino privato e vip area pied dans l’eau.

85 le postazioni disponibili in spiaggia oltre a 12 gazebi Vip. Completano l'offerta la piscina di acqua dolce, un pool solarium con 150 lettini, 3 pagode, 25 lettoni e ben 5 proposte differenti per mangiare:

ristorante mediterraneo a la carte firmato Fenesta Verde;

ristorante di crudi e sushi by Kiss Kiss Bang bang e Métis,

bar-champagneria con angolo lounge,

Tiki-bar riservato ai cocktail aperto dalle 12 alle 00,

Easy snack bar aperto dalle 9 alle 18 per uno spuntino easy, dalla colazione al lunch,

Per i bambini c'è un'apposita area con personale e lo stabilimento è pet friendly.

I prezzi per i giorni feriali sono diversi da quelli per sabato/festivi: Lettino euro 20-25; Lettone comfort x 2 persone euro 50-70; Gazebo pavillon luxury (massimo 3 persone) euro 120-150; Bungalow suite euro 80-120

Il Gabbiano, via Marechiaro 113, dotato di parcheggio per auto e moto all’ingresso della struttura, offre un'ampia piscina con acqua di mare atrezzata con lettini, zona ristoro con bar e ristorante per un'offerta a 360° - dai prodotti light alla tipica cucina napoletana - da consumare sulla terrazza-bistrot, solarium a picco sul mare. Il Gabbiano è un vero angolo di paradiso in piena città, con le sue terrazze immerse in colori e profumi della macchia mediterranea. Per i più piccoli, parco giochi all'ombra dei pini (prezzi su richiesta)