Gino Sorbillo: "Riapriamo anche a Napoli"

Duecentosettanta dipendenti e locali in tutta Italia, Gino Sorbillo si era fatto promotore della campagna per una riapertura rapida delle pizzerie chiuse per l'emergenza epidemica. Quando poi, pochi giorni fa, il presidente della Giunta regionale della Campania ha emanato la tanto sospirata ordinanza che consente di riaccendere i forni per l'asporto e il delivery, Sorbillo attraverso la sua pagina Facebook aveva fatto sapere "noi per ora non riapriremo, ci sistemeremo e ci confronteremo per valutare le altre problematiche da segnalare sempre e solo per il bene di tutte le attività di ristoro" .

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo aver riaperto due pizzerie a Milano, una a Genova e una a Roma, il 26 aprile scorso scriveva su Facebook "Si scaldano i motori per Napoli" e quindi, oggi, sempre dalla pagina Facebook, l'annuncio: giovedì 30 riaprirà i battenti del locale di via dei Tribunali. E sempre a via dei Tribunali si potrà tornare a gustare anche la pizza fritta di "Zia Esterina Sorbillo".