Lotta al CoVid: si moltiplicano le iniziative di solidarietà per il Cotugno

Martedì scorso 300 mascherine sono state donate all'Ospedale Cotugno, simbolo e presidio della lotta al CoVid nella nostra città, dalle associazioni Onlus MASCOD (Medici Associati per il Sangue di Cordone Ombelicale Donato) presieduta dal ginecologo Fabio Perricone e V.O.L.A. (Volontari Ospedalieri Lotta AIDS) guidata da Vincenzo De Falco, coordinatore infermeristico dell’Ufficio Sips del Cotugno. A promuovere la raccolta il dottor Fabio Perricone, ginecologo e presidente della MASCOD, e presidente di V.O.L.A. e la stilista Gioia Manna, creatrice delle mascherine.

Con una campagna lanciata su gofoundme, la dottoressa Maria Laura Mincione sta mettendo assieme la somma necessaria all'acquisto di migliaia di guanti monouso per i medici del presidio, dopo averne già donati circa 3mila con la sua azienda, la Saniprogest.

I commercianti di Chiaja hanno organizzato attraverso la CCIAA di Napoli, una vendita on-line di prodotti di moda e gioielleria il cui ricavato sarà devoluto sempre al Cotugno.

Sono solo alcune delle iniziative più recenti per dare un apporto concreto all'Ospedale che è in prima linea nella lotta al Coronavirus ed anche nella ricerca di una terapia in grado di contrastarne efficacemente gli effetti devastanti sull'organismo. "Dobbiamo tutti darci da fare! - spiega Fabio Perricone - e fare la nostra parte, per quanto piccola. Presto consegneremo al Cotugno altre mascherine e altri dispositivi di protezione, fondamentali per la sicurezza. La somma di tanti piccoli gesti può generare grandi risultati. Per questo chiederemo anche un tuo “gesto”: il primo è stare a casa, poi, se vuoi, puoi sostenere le nostre iniziative seguendo la pagina facebook Infofertili”.