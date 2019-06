Unghie Estate 2019: tutti i trend svelati dall’esperta

Come saranno le unghie dell’Estate 2019? Protagonisti indiscussi di quest’anno saranno i colori gessati o più comunemente pastello. Dal rosa all’azzurro, dal giallo all’arancio, le unghie dell’Estate 2019 regaleranno al vostro look un tocco di freschezza e leggerezza. Torna anche quest’anno il Natural Look, ma solo per la forma. Per chi, invece, vuole osare un pò di più, può optare per la Minimal Nail Art, la tendenza più trendy dell’estate. Se siete a corto di idee, leggete tutte le tendenze svelate dall’onicotecnica ed esperta di estetica, Dominique Russo.

TOP NUANCES

Dal rosa all’azzurro chiaro, dal giallo all'arancio, quest’estate saranno i colori “gessati” (o più, comunemente, colori pastello) ad andare per la maggiore. Adatti per le ragazze ma anche per le donne adulte, regaleranno al vostro look un tocco di freschezza e leggerezza.

TRATTAMENTI

Decisamente il semipermanente, sottile come risultato, pratico e veloce nella realizzazione. Ma ricordiamo che questo trattamento, come la ricopertura in gel, è sconsigliato a chi ha unghie fragili e che si spezzano facilmente.

FORMA DELLE UNGHIE

Di gran moda anche quest’anno il Natural Look. Quindi anche le forme dovranno adattarsi a quella naturale, senza stravolgere né osare. Si opta per una forma medio/corta che sta sostituendo gradualmente le forme lunghe degli anni precedenti.

NAIL ART

Forme geometriche, piccoli pois intorno alla cuticola piuttosto che linee astratte ma super sottili realizzate su tutte le unghie. E’ la Minimal Nail Art la più trendy dell’Estate 2019.

ABBINAMENTO MANI E PIEDI

Le unghie di mani e piedi dovrebbero “vestirsi” sempre dello stesso smalto. Differenze di colore, soprattutto se contrastanti, non creano mai un bell'effetto. Un abbinamento alternativo potrebbe essere il french ai piedi e il monocolore alle mani, o viceversa.