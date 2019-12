Imprenditrici e professioniste modelle per una sera a Palazzo Alabardieri

Una "capsule" da sera in velluto, raso ed organza di seta: un must have, non solo per l'elegante leggerezza con cui questa borsetta può essere indossata in ogni occasione e abbinata a qualsiasi mise, ma soprattutto perché finalizzata a sostenere l'associazione "Donne per il sociale", da tempo attivamente impegnata per le vittime di violenza.

La capsule, firmata dalla stilista napoletana Daniela Danesi, da sempre in prima linea in favore dell'universo femminile, è stata presentata nel corso della serata evento di solidarietà organizzata a Palazzo Alabardieri da Patrizia Gargiulo e sono stati davvero tanti gli ospiti che hanno aderito alla raccolta fondi, ormai appuntamento consueto in vista del Natale.

Modelle d'eccezione della sfilata, con gli outfit Danesi della collezione inverno 2020, professioniste e imprenditrici: Sara Pesco, Ludovica Marocco, Monia Aliberti, Lorena Sivo, Emanuela Musi, Gabriella Romano, Lina Giannetto, Antonella Nardone, Rossella Frendo, Germaine Popolo, Alessia Fulgeri, Serena De Simone, Fabrizia Florio, Giulia Polverino, Mariagrazia Vallone, Gloria Vocaturo e Serena Albano, perfetta alla conduzione della serata.