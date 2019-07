L'amica geniale: è piazza dei Martiri il nuovo set

Nuovo look per Piazza dei Martiri: le fioriere in cemento sono scomparse per essere sostituite da transenne, niente più reggi-ruote per il parcheggio delle bici e nuove tende per alcuni negozi.

Il restyling è però pura finzione cinematografica. In piazza, infatti, da ieri sera sono in corso le riprese de L'amica geniale. Si tratta, per ora, di scene d'interno in alcuni negozi: il mitico calzaturificio Solara ha infatti preso vita all'angolo tra via Calabritto e via Poerio. Il 30 luglio, poi, lunga ripresa in esterno con "scena grande" che interesserà tutta la piazza.

(video da Schatzi Gioielli)