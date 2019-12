Professionisti, i servizi più richiesti online dai napoletani nel 2019

Anche quest'anno è stata stilata la classifica dei servizi più richiesti online dai napoletani. Frutto del lavoro di ProntoPro.it, portale che mette in contatto domanda e offerta di servizi professionali, vede sui primi tre gradini del podio per Napoli e provincia Psicologi, Ditte di Traslochi e Imbianchini.

Seguono Insegnanti di Inglese, Personal Trainer e Nutrizionisti. A chiudere, Installatori di Aria Condizionata, le Imprese Edili, gli Insegnanti di Canto e gli Avvocati.

"L’utilizzo del web per rispondere in maniera facile e veloce ad una propria necessità non riguarda più soltanto i beni fisici, ma coinvolge anche il mercato dei servizi - spiegano da ProntoPro.it - Lo sanno bene quei professionisti che si occupano di fornire una prestazione nel settore casa o in ambiti rivolti al benessere e alla formazione della persona, e scelgono di allargare la propria base di clienti attraverso canali di promozione online".

Interessante il fatto che in testa ci siano gli psicologi, figure considerate evidentemente utili per la crescita personale. Il fatto che lo si ricerchi online è, però, forse retaggio di un tabù al loro riguardo che non è ancora stato superato del tutto. La presenza di Imbianchini e servizi per la casa conferma invece una tendenza già evidenziata nel 2018: la presenza di sei servizi legati al mondo della casa nella top ten è un dato che sottolinea quanto questi professionisti oggi siano importanti e ricercati, ora sul web oltre che col tradizionale passaparola.

Attenzione poi ai nuovi trend emergenti: la richiesta di location per eventi è ad esempio aumentata di sei volte rispetto al 2018. Incremento importante (5 volte più che nel 2018) anche per gli insegnanti di ballo hanno avuto un incremento importante, così come gli addestratori di animali (4 volte).