"Nel Vico delle Nocelle i residenti non possono essere soccorsi"

Nel Vico delle Nocelle i residenti non posso l o essere soccorsi perché le Ambulanze non riescono a passare. In quanto si bloccano in due punti: Il primo punto è a metà del Vico e il secondo è alla quasi fine del Vico, cioè a Gradini Nocelle. Grazie alla petizione dei residenti del Vico delle Nocelle e quelli di Salvator Rosa qualcosa si sta muovendo, ma inutilmente. Così cita l'Ordinanza emanata dal Presidente Francesco Chirico : In vico Nocelle, tratto dal civico 45 al civico 56, lungo il lato sin secondo il senso di marcia, un percorso pedonale protetto, con l'ausilio di paletti dissuasori di sosta, delimitati dalla segnaletica orizzontale dei limiti di carreggiata. Ma i residenti denunciano ancora una volta l'inutilità di questo intervento se non prendono misure simili anche nella parte bassa del Vico, esattamente ai Gradini Nocelle. Proprio alla fine del Vico delle Nocelle, altezza Gradini Nocelle, c'è una sosta selvaggia di scooter e un'inpalcatura che ha ulteriormente ristretto la viabilità. Ancora una volta questa amministrazione, Seconda Municipalità di Napoli, conferma la sua inadempienza e NON conoscenza del territorio.