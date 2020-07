vi segnaliamo che in data 14. 7. 2020 hanno bruciato dei rifiuti su via comunale margherita altezza statua ( nel vallone sottostante). L'aria irrespirabile si e' diffusa in tutto il quartiere di Chiaiano. I cittadini sono preoccupati per questi continui attacchi all'ambiente ed alla loro salute nell'assenza delle istituzioni.