Vedere giocare il Napoli mi emoziona e sentire le parole di un grande allenatore come guardiola eloggiare il Napoli non a prezzo ciò vuol dire che la mia squadra del cuore regala emozioni anche alle squadre e hai tifosi di altri club con il suo gioco, grazie Napoli per tutto l'impegno che mettete per regalarci il sogno di vedere un altro scudetto a Napoli spero che realizzerete il vostro e il nostro sogno di vincere lo scudetto, non mollate mai noi tifosi vi sosterremo sempre anche se perdiamo o pareggiate voi con il vostro calcio per 90 minuti ci fate dimenticare tutti i problemi che affrontiamo ogni giorno e se vincete ce li dimentichiamo anche il gg dopo ma se ci regalerete lo scudetto saremo i tifosi più felici del mondo grazie ragazzi grazie Napoli e grazie a tuti i tifosi del Napoli come me un abbraccio a tutti voi e sempre FORZA NAPOLI NAPOLI NEL MIO CUORE E IN QUELLO DI TUTTI I NAPOLETANI. P.s. condividete qsto messaggio per far sì che qste parole arrivino hai nostri calciatori