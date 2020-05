Napoli: una domenica di routine, traffico al Corso Garibaldi, dove è De Luca?

Immagini di pura euforia, sono state scattate stasera, domenica 17 maggio , ore 19.30 nei pressi del corso Garibaldi. Un traffico, normale, come se niente fosse successo e come se i morti causati dal coronavirus non abbiano nemmeno toccato un po' il nostro animo. Un traffico intenso, da piazza Carlo Terzo fino all'altezza di Porta Capuana, motorino fermi, fuori a un famoso chiosco di bibite e granite all'altezza del cinema Casanova, senza caschi, senza mascherina.

Napoletani incoscienti, la sera prima del fatidico 18 maggio, alle porte dell'apertura dei negozianti. Ma dove è ora De Luca? Spero che lo sceriffo , che in tutto questo tempo ci ha accompagnato con le sue dirette giuste, simpatiche e determinate, continua a usare il pugno di ferro! La Campania non può permettersi una ecatombe, c'è il rischio della salute di tanti cittadini.