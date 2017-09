TANGENZIALE ZONA OSPEDALIERA - APPELLO AL SINDACO

Caro Sindaco De Magistris, è iniziato un nuovo anno, si perché in pratica è dopo le vacanze che si riparte con nuovo slancio per un domani migliore (vedi la riapertura delle scuole); già prima del ritorno a casa si nutre il segreto desiderio di ritrovare migliorati il proprio quartiere, la città, fosse pure il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle strade, come in effetti è stato oggi, per alimentare questa speranza. Questo però non può bastare, dalle istituzioni e dalla politica si aspettano anche dichiarazioni di nuovi impegni per un territorio ed una comunità in crescita. A giudizio del Coordinamento suintestato una dichiarazione ti chiediamo a proposito della tangenziale di Napoli, in particolare della tratta urbana Arenella-Vomero, al suo impatto con territori altamente urbanizzati, dove questa importante arteria stradale, che nasce per risolvere problemi di mobilità, finisce invece per creare qui nuove congestioni di traffico per l’arrivo smisurato di auto di non residenti, e conseguentemente rendere parti di questo territorio decisamente invivibili per problemi di sicurezza stradale e per lo scarico di fiumi veleni nell’aria che certo non aiutano la salute, a partire dalla Zona Ospedaliera dove la tangenziale si è arricchita di tre USCITE senza realizzare alcuna ENTRATA , con gravi ripercussioni anzidette, non solo al Vomero –Arenella, ma anche alla zona dei Colli Aminei, ed inoltre con disservizio alla stessa utenza dell’AREA METROPOLITANA, e non solo, che si riversa alla tangenziale. A proposito di area metropolitana, Sindaco ci rivolgiamo a te, anche quale massima istituzione della Città Metropolitana per l’arrivo presto di notizie a riguardo, perché vi sono arterie stradali come quella di ASSE PERIMETRALE MELITO-SCAMPIA che pure ha una notevole utenza diretta alla zona ospedaliera attraverso strada Toscanella, e quindi ben potrebbe giovarsi anche di adeguata ENTRATA tangenziale, con beneficio così pure della cittadinanza Arenella-Vomero-Colli Aminei anzidetta. E’ gradito un cortese cenno di riscontro. Cordialmente. Ciro Talotti (Coordinamento Gruppo Facebook Entrata Zona Ospedaliera - Universita' delle Tre Eta' Parrocchia Dell'Immacolata - Comitato Civico Piazza Medaglie D'Oro) Napoli, 4/9/2017