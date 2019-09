Sventato furto bancomat Molo Beverello porto di Napoli

Salve, vi conatto per far presente un evento avvenuto questa notte al molo Beverello al Porto di Napoli. EVENTO Alle ore 04.10 del giorno 09/09/2019 l'operatore della vigilanza Rangers srl in servizio alla Centrale Operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale al Porto di Napoli notava, dal sistema di videosorveglianza, circa dieci persone incappucciate, arrivate con due auto ed un furgone, avvicinarsi in maniera minacciosa all'area biglietteria del Molo Beverello. Come da procedura venivano contattati tempestivamente i Duputy reperibili dell'Ufficio Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la pattuglia della ditta Rangers in servizio come ronda dinamica all'interno del Porto di Napoli e le forze dell'ordine di competenza (113). Contemporaneamente la centrale operativa della ditta Rangers srl con sede a Casapulla (CE) contattava l'operatore Rangers in servizio alla sala operativa del Porto per un allarme ad un Bancomat presente all'interno di un esercizio commerciale sul Molo Beverello. Di conseguenza si é potuto appurare che le persone sopracitate stavano provando a scassinare e rimuovere il bancomat dall'esercizio commerciale, ma all'arrivo della pattugia della vigilanza Rangers srl scappavano repentinamente allontanandosi con i tre veicoli uscendo contromano su via Acton. La Polizia arrivata sul posto ha provveduto a prendere tutti i riferimenti per le indagini del caso .