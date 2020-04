SUONNO D'AJERE : QUEL BRANO DI PINO DANIELE DEL 1977 OGGI COSI ATTUALE

Registrato tra aprile del 1976 e luglio 1977, nello sala di registrazione e incisione "Studio quattro uno " di Roma , sotto la supervisione del primo produttore di Pino Daniele, Claudio Poggi, Terra Mia è l'album di esordio del cantautore , blueman napoletano, che sarebbe poi divenuto , uno dei più grandi esponenti dalla musica italiana nonchè internazionale , visto i numerosi progetti assieme a star della musica mondiale come Gato Barbieri, Robbie Krieger, Richie Havens , Chick Corea e tanti altri. Ma da giorni o meglio da quel maledetto marzo, c'è un brano, con esattezza la numero 4 che mi porta a questo periodo di emergenza al Covid-19 , il brano è "Suonno D'Ajere". Parla di un Pulcinella non più come una volta, oramai triste, sfiduciato, che non fa più ridere con la sua maschera nei vicoli di Napoli, ma che purtroppo gli manca quella libertà o meglio l'esistenza di una libertà diversa. Ecco, forse noi tutti, il paese e la città di Napoli, che ha insegnato al mondo, alla civiltà di essere sempre con una marcia in più e diversa, siamo ora come "Suonno D'ajere" come quel pulcinella "triste" che Pino cantava.