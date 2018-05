Spettacoli per Meridonare della Compagnia dei Saltimbanchi sul Lungomare Partenope

Giovedi 24 maggio dalle 19.00 alle 23.00 la magnificenza del Lungomare Partenope si presta come sfondo alla Compagnia dei Saltimbanchi. Passeggiando lungo via Caracciolo incontrerete gli artisti di questa famosa compagnia campana di spettacoli circensi e di festival di strada che si esibiranno in spettacoli di fuoco, giocoleria, magia e tanto altro... Le offerte raccolte a cappello saranno interamente devolute alla raccolta fondi per la Scuola di Circo Sociale dei ragazzi a rischio, progetto di cui la Compagnia dei Saltimbanchi, insieme con Meridonare, si occupa con grande soddisfazione ed orgoglio oramai da svariati mesi.