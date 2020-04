Sostegni economici

buongiorno vorrei ringraziare in primis conte e de luca per quello che hanno fatto e stanno facendo , pero purtroppo una critica bisogna pur muoverla giustamente sta dando aiuti a tutti da quelli che hanno perso i lavoro alle impresse a proprietari dell partire iva ecc ecc tutto giusto. IO non ho vergogna e non mi lamento pero non e giusto che persone come me in questo momento di crisi lavorano e devono pagare tutto giustamente compresso il mutuo al comune Napoli che continua a mandare tramite la Napoli servizi i bollettini di pagamento e non sospende come hanno fatto tutti ma purtroppo la sospensione me la sono fatta da solo perche non posso pagarlo ,come dopo aver preso lo stipendio rimango con 5,00 euro in tasca per mettere la benzina e andare a lavorare e poi come sempre gli aiuti per noi che abbiamo un redditto certificato e paghiamo tutte le tasse non ci tocca . Va bene cosi ma permetemi di poter accedere anche a me ai prestiti a tassi come leimprese e il minimo che vi chiedo grazie