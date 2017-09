Via Cilea orario di punta i vigili giocano con i nuovi tablet che hanno avuto in dotazione e le persone incivili s'impossessano della città , dico e modo per quasi 10 minuti bloccate una intera corsia per in una strada così trafficata, auto che devono deviare nell'altra corsia aumentando ancora di più il traffico clacson che suonano per richiamare l'attenzione di qualcuno facendo ancora peggio la polizia urbana dov'è? Saluti