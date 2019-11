È napoletano il marchio che veste il Pescara Calcio. Gli abiti da passeggio di calciatori e dirigenti della squadra abruzzese sono creati da Massimiliano Sorvino, fondatore di Sartoria Italiana, il marchio napoletano che ormai veste quasi tutto il mondo. "Sono sette anni che credo in questo progetto - dichiara Sorvino - sette anni che lavoro duro e che raggiungo risultati, ci ho creduto e ce la sto facendo, sette anni che porto in alto il made in Italy, il made in Naples".