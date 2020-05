Seconda casa

Vorrei sapere perché se posso passeggiare dove e quando voglio, se posso andare a comprare una pizza e portarla a casa, se posso andare a trovare mio figlio e miei nipoti e soprattutto finalmente i contagi a Napoli sono poche unità al giorno, perché non posso trasferirmi nella mia casa di campagna qui in regione? Non riesco, e come me tanti altri, a comprenderne il motivo. Preciso, e la cosa non è da sottovalutare dal punto di vista legale, che questo divieto non figura né nell'ultimo decreto né nei chiarimenti pubblicati successivamente, ma solo verbalmente comunicato dalla ministra dei trasporti. Vorrei qualche chiarimento. Grazie