Rottura idrica, si apre una voragine: tante segnalazioni e nessun provvedimento

Sono un cittadino di Caivano (NA) questo articolo per denunciare un immondo problema. Oramai da 5 giorni a questa parte, malgrado le segnalazioni,nella zona tra via Gaetano Salvemini e via Sant'Arcangelo,si verifica tuttora una perdita delle condutture idriche che forniscono nella zona. Tale perdita ha causato un'apertura di una voragine nel fondo stradale,poiché di notte la pressione idrica essendo maggiore ne ingrandisce le dimensioni. Le scrivo da cittadino onesto che paga le tasse e vedere fuoriuscire litri,litri e litri di acqua h 24 è inaccettabile. Ma l'onestà non è l'unica che conta,anche la civiltà e per il buon senso di una risorsa importante sia sprecata per le ingiustizie altrui.