Continua il degrado nel quartiere Arenella

Ieri in mattinata nella piazzetta di Salvator Rosa, si è tenuto un incontro tra le forze di polizia, le autorità comunali ed una nutrita rappresentanza di genitori e giovani per manifestare contro l'altissimo numero di rapine e la mancanza di controllo. Nella stessa serata sono continuati numerosi gli episodi di rapina ai danni dei giovani del quartiere. Alcuni ladri sono stati arrestati. Rimane l'amarezza, paura e pericolosita' per tutti. Da persone civili non possiamo ancora una volta non chiedere alle istituzioni un impegno ed una presenza adeguati alla drammaticità della situazione.