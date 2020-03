Oggi 30 Marzo 2020 quarantena finita? dove sono i controlli? E' da stamattina che a Scampia c'è un via vai di auto consistente, gente per strada, sembra un giorno di normale follia...mi sento preso in giro dalle autorità che minacciano di multarmi e punirmi se esco di casa..scherziamo? Non è così che si vogliono imporre le cose. carissimo Presidente De Luca venga a farsi un giro stamane a Scampia e poi parliamo di misure restrittive...che paese di merda che siamo, meritiamo davvero di essere fucilati ma non solo noi cittadini trasgressivi ma anche i cosiddetti controllori che latitano...