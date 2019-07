Problematiche mercato Posillipo

buongiorno,salve parlo per conto dei commercianti del mercato di posillipo.Da un anno che il comune ci sta trattando malissimo,gia nel mese di dicembre abbiamo perso un mese e mezzo di mercati perchè il comune doveva tagliare gli alberi a viale virgilio e non ci ha fatto svolgere il nostro lavoro e non ci è voluto venire incontro ne scontandoci le tariffe delle concessioni che sono nel caso del mercato di posillipo salatissime ne trovandoci una sitemazione provvisoria decente.Adesso in occasione delle universiadi si è ricordato che qualche atleta doveva allenarsi da quelle parti e ci ha sospeso i mercati per 2 settimane senza trovare una soluzione momentanea e senza venirci incontro con le tariffe.Siamo veramente in difficoltà perchè siamo pochi e non abbiamo poteri forti che ci rappresentano al comune quindi il comune se ne frega altamente dei nostri problemi.Vorremo avere almeno una voce per farci conoscere dagli assessori perchè loro nemmeno si accorgono della nostra presenza.Spero in un vostro intervento.telefono.