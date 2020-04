Portieri di condominio, il grido d'allarme

Buongiorno voglio segnalare lo stato di totale abbandono da parte di tutte le autorità politiche ai nostri sindacati ecc. anche noi siamo in prima linea e non mi lamento anzi sono contento di prestare il mio servizio per aiutare i condomini anziani del condominio anche noi siamo a contatto con tantissime persone, ma quello che trovo assurdo non poter trovare in commercio nè guanti monouso e nè tanto meno mascherine e se si trovano dobbiamo pagare cifre assurde per mascherine monouso per poter lavorare e proteggersi per modo dire visto il costo esoso delle mascherine perché non fornirle gratis anche a noi.

Ci fosse un benefattore vi sarai grato grazie.