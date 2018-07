Piazza Gian Battista Vico: Anm dove sono i bus?

Napoli 29 luglio 2018 Non è stata una domenica rosea per gli abitanti di Piazza Gian Battista Vico, uno dei quartieri più popolari nel cuore di Napoli. Costretti ad aspettare sotto un sole torrido di questo fine luglio, le partenza da capolinea delle linee 147 e 202. Un utente dell'azienda napoletana mobile (come da foto) ha rilasciato un ampia lamentala verso l'azienda dei trasporti napoletana. Un ampio ritardo sulle tabelle di partenza, più del previsto visto gli orari estivi e la mancanza di personale .