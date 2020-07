Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Buonasera vorrei segnalare lo stato di abbandono del parco de filippo di ponticelli napoli chiuso da anni. Il recupero dello stesso potrebbe migliorare la qualità del quartiere ponticelli e di tutto il circondario ma non c'è notizia di interventi in tal senso. Grazie per l'attenzione