Open Day riuscitissimo a L'Isola dei Fiori

Grande successo ieri all'open day di wedding tenutosi presso L'Isola dei Fiori a Frattamaggiore. Nonostante il maltempo sono state centinaia le coppie che vi hanno partecipato. "È stata una grandissima soddisfazione per noi sfidare e vincere il maltempo - dichiara Simone Russo - abbiamo organizzato un ottimo evento che si ripeterà nel tempo. Pieno lo stand di Belvedere Fotografi, sempre in prima linea in questi avvenimenti, molte le coppie che hanno voluto aggiudicarsi il fotografo napoletano per il loro giorno più bello; l'eleganza invece è stata firmata da Massimiliano Sorvino, anche lui ieri in prima persona a presentare le novità di Sartoria Italiana. La madrina dell'evento è stata Cira Lombardo, la wedding planner ha parlato a tutte le coppie mettendo a disposizione la sua professionalità e concedendosi anche per qualche selfie. Una giornata da incorniciare, nonostante la pioggia