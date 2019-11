Open Day a Frattamaggiore, tra i protagonisti Belvedere Fotografi

Giornata piovosa oggi a Napoli, allerta meteo che però non ha fermato l'Open Day presso l'Isola dei Fiori a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Tantissime le coppie di sposi che si stanno recando presso la struttura per organizzare il loro matrimonio, tra i protagonisti Belvedere Fotografi che per l'occasione presenterà ulteriori novità per gli sposi 2020 e Massimiliano Sorvino, noto imprenditore, fondatore di Sartoria Italiana. Dalle 18:30 circa, arriverà Cira Lombardo, la famosa wedding planner che dedicherá qualche ora ai futuri sposi arrivati da ogni parte per conoscerla