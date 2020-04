Nasce il “Movimento Italia unita”

La mente inevitabilmente, in questa serrata Nazionale, va a dove ci porterà il futuro, dopo le esperienze che si stanno vivendo in questa forzata quarantena per tutto il nostro Bel Paese e da qui, imprenditori di spessore, professionisti e persone con voglia di costruire nuovamente la dignità per tutti, hanno dato vita al Movimento Italia Unita. Non è un nuovo movimento politico, ma è il Movimento politico, fa sapere Simone Verdicchio. Prende vita nell’epoca della finta ‘democrazia’ dove la nostra amata Italia ha perso palesemente la sua sovranità, dove la costituzione è stata violentata e i diritti del popolo Italiano calpestati; non ci sentiremo un partito che si colloca in un pensiero politico di destra o sinistra, ma vuole essere un movimento dove tutti gli italiani possano sentirsi a casa, perché con loro condivideremo le idee quotidianamente per riconquistare la nostra libertà, la nostra dignità e la nostra sovranità. Il MIU è dunque un movimento destinato a incidere nella vita del popolo italiano perché costruito con loro e per loro. “Italia unita #StopEuropa” è rappresentato da Simone Verdicchio, milanese, presidente del movimento. I vice presidenti sono Vivien Vettese, milanese, e Federico Cammarota, campano. Giuseppe Cuscusa, originario del Lazio, è il coordinatore nazionale. Il presidente dei probiviri e della commissione nazionale di garanzia è il Sig. Benedetto La China, imprenditore siciliano, di stanza a Roma.